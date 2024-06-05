Galatasaray'da Dubois kararı!

Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon Başakşehir'e kiralık olarak giden Leo Dubois, sezonun sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı takıma geri döndü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fransız futbolcuya şans verme kararı aldı. Leo Dubois, kampa götürülecek.
Dubois'in kampta göstereceği performansı sonrası geleceği netlik kazanacak.
Galatasaray'ın 2022 yazında kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Dubois'in sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fransız futbolcuya şans verme kararı aldı. Leo Dubois, kampa götürülecek.
Dubois'in kampta göstereceği performansı sonrası geleceği netlik kazanacak.
Galatasaray'ın 2022 yazında kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Dubois'in sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.