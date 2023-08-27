İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Leo Dubois'e talip olmuştu. Fransız sağ bek için ilk etapta 2 milyon Euro civarında teklif yapıldı. Ancak bu öneri, Galatasaray tarafından yetersiz bulundu.
Sarı-kırmızılıların, 4 milyon Euro civarında bir ücret talep ettiği öğrenildi. Fransız futbolcunun da Genoa ile maaşı konusunda henüz anlaşmadığı belirtildi.
İki taraf arasındaki pürüzlerin giderilmesi halinde sözleşmenin imzalanması bekleniyor.
Sarı-kırmızılıların, 4 milyon Euro civarında bir ücret talep ettiği öğrenildi. Fransız futbolcunun da Genoa ile maaşı konusunda henüz anlaşmadığı belirtildi.
İki taraf arasındaki pürüzlerin giderilmesi halinde sözleşmenin imzalanması bekleniyor.