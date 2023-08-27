Galatasaray'da Dubois kararı!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Genoa'nın talip olduğu Leo Dubois için 4 milyon euro bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Dubois kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2023 13:25
İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Leo Dubois'e talip olmuştu. Fransız sağ bek için ilk etapta 2 milyon Euro civarında teklif yapıldı. Ancak bu öneri, Galatasaray tarafından yetersiz bulundu.

Sarı-kırmızılıların, 4 milyon Euro civarında bir ücret talep ettiği öğrenildi. Fransız futbolcunun da Genoa ile maaşı konusunda henüz anlaşmadığı belirtildi.

İki taraf arasındaki pürüzlerin giderilmesi halinde sözleşmenin imzalanması bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery