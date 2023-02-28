Galatasaray'da Dubois boşa çıktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon başından bu yana en büyük problemi bek bölgelerinde yaşıyordu.Yetersiz performanslar ve sakatlıklar tecrübeli teknik adama epey sıkıntı yarattı. Devre arasında Van Aanholt gönderilirken yerine devre arasında Adekugbe kadroya katıldı.Ayrıca Kazımcan'ın sakatlıktan dönmesi Okan Buruk'un elini oldukça rahatlattı. Antalya kampında Kazımcan ve Adekugbe'yi sol bekte deneyen Buruk, iki oyuncunun performansından da memnun kaldı.Sol bekte yaşanan krizin çözülmesinin ardından Leo Dubois'te asıl mevkisi olan sağ beke geri dönüyor.Ancak 28 yaşındaki Fransız oyuncu bu kez de sağ bek bölgesinde Sacha Boey'le forma savaşı verecek.Van Aanholt'un yetersiz performansı, Kazımcan ve Emre Taşdemir'in yaşadığı sakatlıklar sonrasında mecburen sol beke geçen Dubois, bu bölgede 1 gol 1 asistlik katkı verdi. Tecrübeli oyuncunun sağ bekte ise 2 asisti bulunuyor.