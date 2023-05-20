Galatasaray'da Dubois ayrılabilir

Galatasaray'da istikrarı yakalayamayan Leo Dubois, forma giyebileceğe bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Dubois ayrılabilir
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20 Mayıs 2023 16:24
Leo Dubois
Leo Dubois
Galatasaray
Galatasaray'da sezon başında Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois, Fransa'ya geri dönebilir.

Fransız futbolcu, formasını Sacha Boey'e kaptırmıştı. İstikrarı yakalayamayan Fransız yıldız, forma giyebileceğe bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor.

Ülkesinden teklifler alan 28 yaşındaki sağ bekin, sezon sonunda Fransa'ya dönüş yapma ihtimali var.  

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