Galatasaray'da sezon başında Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois, Fransa'ya geri dönebilir.
Fransız futbolcu, formasını Sacha Boey'e kaptırmıştı. İstikrarı yakalayamayan Fransız yıldız, forma giyebileceğe bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor.
Ülkesinden teklifler alan 28 yaşındaki sağ bekin, sezon sonunda Fransa'ya dönüş yapma ihtimali var.
Fransız futbolcu, formasını Sacha Boey'e kaptırmıştı. İstikrarı yakalayamayan Fransız yıldız, forma giyebileceğe bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor.
Ülkesinden teklifler alan 28 yaşındaki sağ bekin, sezon sonunda Fransa'ya dönüş yapma ihtimali var.