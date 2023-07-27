Devler Ligi 2. ön eleme turunda 2-2 beraberlikle sonuçlanan Zalgiris - Galatasaray maçında oyuna sonradan giren Dries Mertens, takım arkadaşlarını yönetip, pozisyonları hazırlayan isim oldu.
MERTENS FARK YARATTI
Önceki gün Zalgiris maçında Galatasaray adına 10 numarada Yunus Akgün forma giymişti. Ancak takımdan gönderilmesi beklenen genç futbolcu, 61 dakika sahada kalmasına rağmen vasatın üzerine çıkamadı. Onun yerine dahil olan Dries Mertens ise fark yarattı.
RÖVANŞTA İLK 11'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Belçikalı hücum oyuncusu, oyuna girdikten sonra takım arkadaşlarını yönetip, pozisyonları hazırlayan isim oldu. 36 yaşındaki deneyimli oyuncunun, rövanşta ise bu kez ilk 11'de başlaması bekleniyor.
DRIES MERTENS KİMDİR?
Kariyerinde Gent, Utrecht, PSV Eindhoven gibi takımların formasını giyen Mertens, asıl çıkışını Napoli ile yaptı. 36 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında ise Galatasaray'a imza attı.
FUTBOLU BIRAKABİLİR
Galatasaray'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bu sezonun kariyerindeki son sezon olabileceğini söyledi.
MERTENS FARK YARATTI
Önceki gün Zalgiris maçında Galatasaray adına 10 numarada Yunus Akgün forma giymişti. Ancak takımdan gönderilmesi beklenen genç futbolcu, 61 dakika sahada kalmasına rağmen vasatın üzerine çıkamadı. Onun yerine dahil olan Dries Mertens ise fark yarattı.
RÖVANŞTA İLK 11'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Belçikalı hücum oyuncusu, oyuna girdikten sonra takım arkadaşlarını yönetip, pozisyonları hazırlayan isim oldu. 36 yaşındaki deneyimli oyuncunun, rövanşta ise bu kez ilk 11'de başlaması bekleniyor.
DRIES MERTENS KİMDİR?
Kariyerinde Gent, Utrecht, PSV Eindhoven gibi takımların formasını giyen Mertens, asıl çıkışını Napoli ile yaptı. 36 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında ise Galatasaray'a imza attı.
FUTBOLU BIRAKABİLİR
Galatasaray'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bu sezonun kariyerindeki son sezon olabileceğini söyledi.