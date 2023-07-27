Kariyerinde Gent, Utrecht, PSV Eindhoven gibi takımların formasını giyen Mertens, asıl çıkışını Napoli ile yaptı. 36 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında ise Galatasaray'a imza attı.

Galatasaray'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bu sezonun kariyerindeki son sezon olabileceğini söyledi.