Galatasaray'da Doue'de sorun yok!

Galatasaray'da resmi olarak açıklanmamasına rağmen Guela Doue transferinde de problem kalmadığı öğrenildi.
Rennes ile 6 milyon euroya anlaşan sarı-kırmızılılar, 2 milyon euro civarında da bonus verecek.
4 yıllık anlaşma sağlanan 21 yaşındaki oyuncu ise 1.2 milyon euro yıllık ücret alacak.
Doue transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.
Rennes ile 6 milyon euroya anlaşan sarı-kırmızılılar, 2 milyon euro civarında da bonus verecek.
4 yıllık anlaşma sağlanan 21 yaşındaki oyuncu ise 1.2 milyon euro yıllık ücret alacak.
Doue transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.