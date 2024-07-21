Galatasaray'da Doue'de sorun yok!

Galatasaray'da Guela Doue'nin açıklanmamasına rağmen 21 yaşındaki futbolcunun transferinde herhangi bir sorun bulunmuyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Doue'de sorun yok!
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21 Temmuz 2024 09:20
Galatasaray'da resmi olarak açıklanmamasına rağmen Guela Doue transferinde de problem kalmadığı öğrenildi.

Rennes ile 6 milyon euroya anlaşan sarı-kırmızılılar, 2 milyon euro civarında da bonus verecek.

4 yıllık anlaşma sağlanan 21 yaşındaki oyuncu ise 1.2 milyon euro yıllık ücret alacak.

Doue transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.





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