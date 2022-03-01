Buzlar tamamen eridi

Fatih Terim sonrası teknik ekibi tamamen değiştiren Galatasaray'da, farklılıklar yavaş yavaş göze çarpmaya başlıyor. Özellikle ligin ilk yarısında son 15 dakikada yediği goller ve kaybettiği puanlarla alt sıralara gerileyen Galatasaray, son haftalarda ise son dakikalarda gelen zaferlerle üst sıralara tırmanıyor. Torrent sonrası oyunu bırakmamasıyla dikkat çeken Sarı-Kırmızılılar, 4 haftadır mağlubiyet yüzü görmüyor. Alanyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarında geriye düşmesine rağmen beraberliği kurtaran Galatasaray, Göztepe deplasmanında da maçı 2-1'den çevirmeyi başarmıştı. Son olarak Rize'yi geriden gelerek mağlup eden Sarı-Kırmızılı oyuncuların, uzatma dakikalarında bile diri ve istekli görünmeleri, tribündeki taraftarının da yüzünü güldürüyor.Sahada gördükleri performanstan memnun olan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Rizespor galibiyeti sonrası tüm oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi. Böylece taraftarla takım arasındaki buzlar da en kritik haftalara girilirken erimiş oldu. Galatasaray'ın bundan sonraki iç saha maçlarında tıpkı Rizespor mücadelesinde olduğu gibi tribünlerin çoğunlukla dolu olacağı tahmin ediliyor.