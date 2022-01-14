Galatasaray'da Domenec Torrent etkisi!

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası değişim başlıyor. Sarı-Kırmızılı takımın başındaki ikinci gününde yine yoğun tempolu bir antrenman yaptıran Aslan'ın yeni hocası Domenec Torrent, sahada görmek istediklerini oyuncularına tek tek anlatıyor. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de birlikte çalıştığı Pep Guardiola ile birlikte başardığı gibi bir takım ortaya çıkarmak isteyen 59 yaşındaki çalıştırıcı, antrenman programını da buna göre ayarladı. İlk olarak takımın fiziksel seviyesinin geride olduğu tespitini yapan Torrent, bu sorunu düzeltmek adına ekibiyle birlikte hem takıma hem de bireysel olarak oyunculara farklı programlar verdi.



Kadroyu güncelleyecek



Torrent, son idmanda öğrencileriyle yaptığı görüşmede, "Çok daha hızlı, çok daha tempolu ve çok daha agresif" olmaları gerektiğinin altını çizdi. Özellikle rakip yarı sahada kaptırılan topların, maksimum 5 saniyede geri kazanılmasını isteyen Torrent, oyuncularından hem baskı yapmalarını hem de gerektiğinde basit faullerle hızlı atakları kesmelerini istiyor. Pasa dayalı ve topun tamamen kendilerinde kaldığı bir oyun şablonu tasarlayan İspanyol teknik adam, kadrosunu da buna göre güncelleyecek.



Statik oyuncu istemiyor



Hızlı paslarla rakip kaleye çabuk giden bir takım oluşturmanın planlarını yapan Domenec Torrent, hücum hattında özellikle Kerem, Cicaldau ve Morutan gibi yetenekli isimlere çok güveniyor. Halil'in de son pas ve vuruş tercihlerini doğru yapması halinde çok etkili olabileceğini düşünen tecrübeli teknik adamın, bu tip genç oyuncular üzerinde ısrarcı olacağı öğrenildi. Torrent'in, Babel ve Feghouli gibi statik isimlerden ziyade, hem hücuma hem de takım savunmasına katkı sağlayacak çift yönlü oyuncularla yola devam edeceği belirtiliyor.



Hatay analizi bugün



Ligde pazar günü oynanacak Hatayspor maçıyla ilk kez Galatasaray'ın başında yer alacak olan Torrent, yeni maceraya hatasız başlamak istiyor. Bu nedenle ekibiyle birlikte detaylı bir Hatay analizi yapacak olan İspanyol çalıştırıcı, bugünden itibaren zorlu mücadeleye yönelik taktik provalara yönelecek.





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