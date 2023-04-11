Galatasaray'da divan toplanıyor!

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, çarşamba günü yapılacak.
Nef Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
2022 yılı faaliyet raporunun sunulacağı toplantıda Galatasaray futbol altyapısı ve Gündüz Kılıç Futbol Akademisi sunumu gerçekleştirilecek.
Nef Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
2022 yılı faaliyet raporunun sunulacağı toplantıda Galatasaray futbol altyapısı ve Gündüz Kılıç Futbol Akademisi sunumu gerçekleştirilecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ