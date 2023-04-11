Galatasaray'da divan toplanıyor!

Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı çarşamba günü gerçekleştirilecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da divan toplanıyor!
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11 Nisan 2023 13:25
Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, çarşamba günü yapılacak.

Nef Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

2022 yılı faaliyet raporunun sunulacağı toplantıda Galatasaray futbol altyapısı ve Gündüz Kılıç Futbol Akademisi sunumu gerçekleştirilecek.

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