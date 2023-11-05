Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yapılacak

Galatasaray'da Kasım ayı divan kurulu toplantısı 6 Kasım Pazartesi (yarın) yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yapılacak
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05 Kasım 2023 17:15
Galatasaray Kulübünde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı 6 Kasım Pazartesi günü (yarın) yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 13.30'da başlayacak toplantının basına kapalı gerçekleştirileceği bildirildi.

Toplantıda, TFF Süper Kupa maçının Türkiye'de oynanmasına ilişkin kulüp tarafından gerekli girişimlerin yapılması hususunun, divan üyelerinden gelen yazılı talep doğrultusunda müzakereye açılacağı belirtildi.

Divan kurulunda ayrıca kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verileceği aktarıldı.

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