Galatasaray'da Divan Kurulu toplanıyor

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin (İstinaf) aldığı karar sonucunda Galatasaray Kulübünün 30 Nisan Cumartesi günü yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu gerçekleştirilemeyecek.



Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamada 30 Nisan Cumartesi günü Divan Kurulu'nun toplanacağını açıkladı.



İşte Galatasaray tarafından yapılan açıklama:



"Değerli Üyemiz, Divan Kurulumuzun Olağanüstü Toplantısı, 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 11.00'de Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacaktır.



Katılımınızı rica eder, iyi ve sağlıklı günler dileriz.



Saygılarımızla,



A. Aykutalp Derkan



Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı



GÜNDEM:



1. Seçim Genel Kurulu sürecinde gelişen hukuki durumun değerlendirilmesi,



ÖNEMLİ NOT:



Tüzüğümüzün 101.6 maddesi uyarınca, Kulüp üyeleri dilerlerse izlemek üzere Divan Kurulu toplantılarına girebilir, ancak konuşamaz ve oylamalara katılamazlar."





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