Galatasaray'da divan kurulu için iki aday

19 Haziran'daki seçimden bir gün önce Galatasaray, yeni Divan Kurulu Başkanı'nı da seçecek.
Eşref Hamamcıoğlu'nun istifası sonrası görevi vekaleten devralan Aykutalp Derkan ve Niyazi Yelkencioğlu, Divan başkanlığı için aday oldular.
Öte yandan son kabine toplantısından çıkan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı ilgilendiren seçim konusuna da noktayı koydu. Sarıkırmızılı kulübün kongreye gitmesi kesinleşti. Galatasaray camiası, 19 Haziran Cumartesi günü yeni başkanını seçecek.
Eşref Hamamcıoğlu'nun istifası sonrası görevi vekaleten devralan Aykutalp Derkan ve Niyazi Yelkencioğlu, Divan başkanlığı için aday oldular.
Öte yandan son kabine toplantısından çıkan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı ilgilendiren seçim konusuna da noktayı koydu. Sarıkırmızılı kulübün kongreye gitmesi kesinleşti. Galatasaray camiası, 19 Haziran Cumartesi günü yeni başkanını seçecek.