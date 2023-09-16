Galatasaray'da Divan Kurulu düzenlendi

Galatasaray Spor Kulübü'nün Eylül Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
DURSUN ÖZBEK
"Erden Timur sadece futbol ile ilgilenen bir arkadaşımız değil. Galatasaray'ın nerede ihtiyacı varsa, Erden orada. Kendisine çok teşekkür ediyorum."
"6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Deprem bölgesine birçok kez gittim ve insanlar boynuma sarılıp 'Galatasaray'a teşekkür ederiz' diyorlardı bana."
"Diğer kurumların da bizim gibi bu hassasiyeti kaybetmemesi önemli. Yeşil sahada olduğu gibi hayırda da yarışmalıyız. Galatasaray gereğini yapmıştır."
"Galatasaray Spor Kulübü tarihinde rekor sayılacak sponsorluk anlaşmaları imzaladık. Çalışmalarımız hala sürüyor. Kurduğunuz takım ve performansı bu anlamda çok önemli."
"170 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİK"
"Riva projesi bugüne kadar yaklaşık 170 milyon dolar civarında fayda sağladı bize. Bugünün piyasasıyla 2.5 milyar TL daha gelir elde edebiliriz bu projeden."
"Mecidiyeköy'de projemizden gelen gelir ile Ziraat Bankası'na olan borcumuzun 1 milyar 85 milyon TL'lik bedeli ödeyeceğiz. Görüşmeleri yaptık ve büyük bir ihtimalle kabul edecekler. Bu şekilde Florya arsasının satın alma bedeli tamamen ödenmiş olacak."
"Değerli Galatasaraylılar şu kadarını bilin; Florya projesi, Galatasaray'ın geleceğidir. Gece gündüz demeden verdiğimiz sözleri yerine getirmek için inanılmaz bir efor sarf ediyoruz."
"Amatör sporlarda son derece başarılıyız. Yetiştirici kurum olma özelliğimizi kaybetmemişiz. Yeni sezonda olimpiyatlara katkı vereceğimize inanıyoruz."
"Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak bizim için çok önemliydi. Çünkü Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'dır. Kutlamaları ekim ayının son haftasında yapacağımız bir konserle taçlandırmak istiyoruz."
"GELECEĞİMİZİ PLANLIYORUZ"
"Birbirimizi itham etmeyelim. Birbirimize iftira atmayalım. Bütün Galatasaray üyelerine soralım, amacın ne? Hepsinden aynı cevap çıkar. Peki nasıl oluyor da, böyle bir sevgi birlikteliğinden elektriklenme, kavga çıkıyor? Değerli Galatasaraylılar, Galatasaray, kültür ve değerleriyle bu kavgalardan arınmıştır. Bugün ortaya çıkan elektriklenmenin de kısa sürede halledileceğini düşünüyorum. Seçildiğimizden beri ortaya koyduğumuz sevgi ve barış ikliminin devam etmesi, buna halel getirecek her şeyin de karşısında duracağımızın da bilinmesini isterim. Kimse, Galatasaray'ın geleceğini planlarken barış ikliminin büyük fayda sağlayacağını bilerek bunun aleyhinde çalışmasın. Söylemleriyle buna halel getirecek davranış biçimine girmesin. Kişisel şeyler varsa, o kişiyle, yönetimle çözülmesinde fayda var. Biz, Galatasaray'ın önümüzdeki 20-25 yılını planlamak üzere proje yapıyoruz. Kim bunun karşısında durabilir. Hangi Galatasaraylı buna hayır diyebilir, hiç kimse."
"ARKAMIZDA DURUN"
"Yönetim olarak diyorsak, bu projeleri yapacağız, önümüzdeki yıllara taşımak için gerekli, bunları yapmanın tek bir yolu var. Birbirimize sevelim ve barışalım diyorsak, niye buna karşı çıkılır? O zaman Galatasaraylılık bunun neresinde? Onun için biz ısrarla, bunu savunacağız. Rakiplerimiz dahi söylüyor. Rakip takımın başkanı, adamlar Kemerburgaz temel atma töreninde eski başkanlar bir araya geliyor, birlikteliği sergiliyor. Biz neden yapamıyoruz? Rakiplerimiz gıpta ederken, bizim buna karşı durmamız son derece yanlış. Geldiğimiz noktada bunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedim. Yaptığımız her şey, seçim öncesinde broşür hazırladık yapacağımız işler için, seçim döneminde toplantılarla yapacaklarımızı anlattık. O anlattıklarımızdan dolayı genel kurul bize yetki verdi. Bu yetkinin verilme sebebi o günkü yaptığımız açıklamalar. Bugün de diyorum, biz o zaman ne söylediysek aynılarını yapmışız. O gün orada da açıklamışız. Sonraki toplantılarda da her şeyi açıkladık. Merak edenler baksın. Kaldı ki buradan yapılan konuşmaların, dikkatli yapılması, özellikle bazı ticari konularındaki konuşmaların seviyeli olmasında fayda var. Koro şeklinde hücum var. Bir koalisyon var şu anda bizim karşımızda. Birisi bir yerden saldırıyor, ötekisi ona yol gösteriyor. Ötekisi öteki taraftan saldırıyor. Dillerinde Galatasaray'dan başka bir şey yok. Biz bu koalisyonla mücadele ederiz. Benim sizden ricam, bu kavganın içinde bizim arkamızda durun. Bugüne kadar yönetimime ve şahsıma desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum."
ERDEN TİMUR
"Dün malum transferin son günüydü. Kadromuzun yaş ortalaması 25.9 şu anda. En yaşlı transferlerimiz Günay Güvenç ve Cedric Bakambu."
"Ziyech yarım dönem önce PSG'ye transfer olmak üzereydi, Zaha daha 1 sezon önce 70 milyon euro'ya transfer olmak üzereydi. Ndombele, Tottenham tarihinin en pahalı transferi."
"Bu sezon transfer ettiğimiz oyuncuların değeri 150 milyon euro civarında ve sadece Angelino ile Ndombele'yi kiralık olarak aldık. Onların da opsiyonları bizde."
"Ziyech kiralık ama bedelsiz kiralamalı ve bedelsiz opsiyonlu bir anlaşma bu. Sezon sonunda biz istersek hiçbir ücret ödemeden bonservisini almış olacağız."
"13 TANE DROGBA, SNEIJDER VAR"
"Türk futbol tarihinde ilk defa böyle bir kadro kuruldu. Benim bunu söylemem daha zor, keşke başkası anlatsaydı. Bu sezon 13 tane Drogba, Sneijder, Melo ayarında oyuncumuz var. Ndombele'nin geçen sezon şampiyon olan Napoli'de 40 maçı var."
"Değer olarak Türk futbolundaki en yakın kadronun 5-6 katı seviyede oyuncular almışız. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan takımların maaş ortalaması 290 milyon euro, biz bu bütçenin yarısını bile karşılayamayız. O yüzden kaynaklarımızı artırmak zorundayız."
"Biz Şampiyonlar Ligi'ndeki gelir bütçelerine nasıl ulaşabiliriz? Yapamıyorsak, küçülelim demek doğru. Kulübü riske atmamak adına. Ancak üyelerimizin bir oran olarak sorgulama yapması gerekiyor."
"GELİRİMİZ 218 MİLYON EURO"
"Geçtiğimiz sezonun geliri 79.9 milyon euro, bu sezon 218 milyon euro. Bunu yayın geliri bu kadar düşmüşken yaptık. Bu aslında doğru yapılanmayla gelirlerimizin nereye çıkabileceğinin göstergesi."
"LÜTFEN BİZİ DENETLEYİN"
"Lütfen TFF, UEFA bizi denetlesin. Ahlaklı bir şekilde iş yapmanın bu memleketteki karşılığı; bilmeden, verisiz eleştirmek olmamalı. Zerre kadar bir şey olmadığını anlatmak için aylarımı harcamaya hazırım. Rakip takımlar hep böyle şeyler konuşuyorlar."
"Ben sana sadece futbol ile ilgilenen bir kişi olarak lanse ediliyorum ama 'giderlerin sorumlusu' diyebilirim. Transferlerin yüzde 70-80'ini tek başıma görüşerek yapmaya çalıştım. Gelirinin çok büyük bir kısmında da çok büyük emeğim var. Bunu da takdirlerinize sunuyorum."
"En çok gelir elde eden 20 kulüp arasında biz de yer alıyoruz. Yayın gelirlerini çıkardığımız zaman ilk 10'a giriyoruz. Newcastle United'ın 212 milyon euro geliri var, 146'sını yayın gelirinden alıyor adam. Biz 240 milyon euro'nun 10'unu yayından alıyoruz."
"Türk futbolunun kabuk değiştirmesini sağlayacak şeyleri yapmak bizi mutlu ediyor. Artık 6 büyük lig olmalı dünyada ve bunlardan biri Türkiye olmalı. Bu dediğimiz olursa gelirlerimiz inanılmaz yükselir. Yüksek kaliteli genç oyuncuları alamıyoruz, gelmiyorlar bu lige. O zaman gelirler."
"Bu sene seçim var doğru ancak Galatasaray'dan başka gayemiz yoksa seçim kimsenin umurunda olmaz."
"Geçen sezonki zararımızı da giderimizi de açıkladık. Sakladığımız bir şey yok. Basına dahi çok düşük gelirlerimiz olduğunu şeffaf şekilde aktardık geçen sezon. Bu şeffaflıktan ötürü teşekkür beklerdim."
DURSUN ÖZBEK
"Erden Timur sadece futbol ile ilgilenen bir arkadaşımız değil. Galatasaray'ın nerede ihtiyacı varsa, Erden orada. Kendisine çok teşekkür ediyorum."
"6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Deprem bölgesine birçok kez gittim ve insanlar boynuma sarılıp 'Galatasaray'a teşekkür ederiz' diyorlardı bana."
"Diğer kurumların da bizim gibi bu hassasiyeti kaybetmemesi önemli. Yeşil sahada olduğu gibi hayırda da yarışmalıyız. Galatasaray gereğini yapmıştır."
"Galatasaray Spor Kulübü tarihinde rekor sayılacak sponsorluk anlaşmaları imzaladık. Çalışmalarımız hala sürüyor. Kurduğunuz takım ve performansı bu anlamda çok önemli."
"170 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİK"
"Riva projesi bugüne kadar yaklaşık 170 milyon dolar civarında fayda sağladı bize. Bugünün piyasasıyla 2.5 milyar TL daha gelir elde edebiliriz bu projeden."
"Mecidiyeköy'de projemizden gelen gelir ile Ziraat Bankası'na olan borcumuzun 1 milyar 85 milyon TL'lik bedeli ödeyeceğiz. Görüşmeleri yaptık ve büyük bir ihtimalle kabul edecekler. Bu şekilde Florya arsasının satın alma bedeli tamamen ödenmiş olacak."
"Değerli Galatasaraylılar şu kadarını bilin; Florya projesi, Galatasaray'ın geleceğidir. Gece gündüz demeden verdiğimiz sözleri yerine getirmek için inanılmaz bir efor sarf ediyoruz."
"Amatör sporlarda son derece başarılıyız. Yetiştirici kurum olma özelliğimizi kaybetmemişiz. Yeni sezonda olimpiyatlara katkı vereceğimize inanıyoruz."
"Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak bizim için çok önemliydi. Çünkü Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'dır. Kutlamaları ekim ayının son haftasında yapacağımız bir konserle taçlandırmak istiyoruz."
"GELECEĞİMİZİ PLANLIYORUZ"
"Birbirimizi itham etmeyelim. Birbirimize iftira atmayalım. Bütün Galatasaray üyelerine soralım, amacın ne? Hepsinden aynı cevap çıkar. Peki nasıl oluyor da, böyle bir sevgi birlikteliğinden elektriklenme, kavga çıkıyor? Değerli Galatasaraylılar, Galatasaray, kültür ve değerleriyle bu kavgalardan arınmıştır. Bugün ortaya çıkan elektriklenmenin de kısa sürede halledileceğini düşünüyorum. Seçildiğimizden beri ortaya koyduğumuz sevgi ve barış ikliminin devam etmesi, buna halel getirecek her şeyin de karşısında duracağımızın da bilinmesini isterim. Kimse, Galatasaray'ın geleceğini planlarken barış ikliminin büyük fayda sağlayacağını bilerek bunun aleyhinde çalışmasın. Söylemleriyle buna halel getirecek davranış biçimine girmesin. Kişisel şeyler varsa, o kişiyle, yönetimle çözülmesinde fayda var. Biz, Galatasaray'ın önümüzdeki 20-25 yılını planlamak üzere proje yapıyoruz. Kim bunun karşısında durabilir. Hangi Galatasaraylı buna hayır diyebilir, hiç kimse."
"ARKAMIZDA DURUN"
"Yönetim olarak diyorsak, bu projeleri yapacağız, önümüzdeki yıllara taşımak için gerekli, bunları yapmanın tek bir yolu var. Birbirimize sevelim ve barışalım diyorsak, niye buna karşı çıkılır? O zaman Galatasaraylılık bunun neresinde? Onun için biz ısrarla, bunu savunacağız. Rakiplerimiz dahi söylüyor. Rakip takımın başkanı, adamlar Kemerburgaz temel atma töreninde eski başkanlar bir araya geliyor, birlikteliği sergiliyor. Biz neden yapamıyoruz? Rakiplerimiz gıpta ederken, bizim buna karşı durmamız son derece yanlış. Geldiğimiz noktada bunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedim. Yaptığımız her şey, seçim öncesinde broşür hazırladık yapacağımız işler için, seçim döneminde toplantılarla yapacaklarımızı anlattık. O anlattıklarımızdan dolayı genel kurul bize yetki verdi. Bu yetkinin verilme sebebi o günkü yaptığımız açıklamalar. Bugün de diyorum, biz o zaman ne söylediysek aynılarını yapmışız. O gün orada da açıklamışız. Sonraki toplantılarda da her şeyi açıkladık. Merak edenler baksın. Kaldı ki buradan yapılan konuşmaların, dikkatli yapılması, özellikle bazı ticari konularındaki konuşmaların seviyeli olmasında fayda var. Koro şeklinde hücum var. Bir koalisyon var şu anda bizim karşımızda. Birisi bir yerden saldırıyor, ötekisi ona yol gösteriyor. Ötekisi öteki taraftan saldırıyor. Dillerinde Galatasaray'dan başka bir şey yok. Biz bu koalisyonla mücadele ederiz. Benim sizden ricam, bu kavganın içinde bizim arkamızda durun. Bugüne kadar yönetimime ve şahsıma desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum."
ERDEN TİMUR
"Dün malum transferin son günüydü. Kadromuzun yaş ortalaması 25.9 şu anda. En yaşlı transferlerimiz Günay Güvenç ve Cedric Bakambu."
"Ziyech yarım dönem önce PSG'ye transfer olmak üzereydi, Zaha daha 1 sezon önce 70 milyon euro'ya transfer olmak üzereydi. Ndombele, Tottenham tarihinin en pahalı transferi."
"Bu sezon transfer ettiğimiz oyuncuların değeri 150 milyon euro civarında ve sadece Angelino ile Ndombele'yi kiralık olarak aldık. Onların da opsiyonları bizde."
"Ziyech kiralık ama bedelsiz kiralamalı ve bedelsiz opsiyonlu bir anlaşma bu. Sezon sonunda biz istersek hiçbir ücret ödemeden bonservisini almış olacağız."
"13 TANE DROGBA, SNEIJDER VAR"
"Türk futbol tarihinde ilk defa böyle bir kadro kuruldu. Benim bunu söylemem daha zor, keşke başkası anlatsaydı. Bu sezon 13 tane Drogba, Sneijder, Melo ayarında oyuncumuz var. Ndombele'nin geçen sezon şampiyon olan Napoli'de 40 maçı var."
"Değer olarak Türk futbolundaki en yakın kadronun 5-6 katı seviyede oyuncular almışız. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan takımların maaş ortalaması 290 milyon euro, biz bu bütçenin yarısını bile karşılayamayız. O yüzden kaynaklarımızı artırmak zorundayız."
"Biz Şampiyonlar Ligi'ndeki gelir bütçelerine nasıl ulaşabiliriz? Yapamıyorsak, küçülelim demek doğru. Kulübü riske atmamak adına. Ancak üyelerimizin bir oran olarak sorgulama yapması gerekiyor."
"GELİRİMİZ 218 MİLYON EURO"
"Geçtiğimiz sezonun geliri 79.9 milyon euro, bu sezon 218 milyon euro. Bunu yayın geliri bu kadar düşmüşken yaptık. Bu aslında doğru yapılanmayla gelirlerimizin nereye çıkabileceğinin göstergesi."
"LÜTFEN BİZİ DENETLEYİN"
"Lütfen TFF, UEFA bizi denetlesin. Ahlaklı bir şekilde iş yapmanın bu memleketteki karşılığı; bilmeden, verisiz eleştirmek olmamalı. Zerre kadar bir şey olmadığını anlatmak için aylarımı harcamaya hazırım. Rakip takımlar hep böyle şeyler konuşuyorlar."
"Ben sana sadece futbol ile ilgilenen bir kişi olarak lanse ediliyorum ama 'giderlerin sorumlusu' diyebilirim. Transferlerin yüzde 70-80'ini tek başıma görüşerek yapmaya çalıştım. Gelirinin çok büyük bir kısmında da çok büyük emeğim var. Bunu da takdirlerinize sunuyorum."
"En çok gelir elde eden 20 kulüp arasında biz de yer alıyoruz. Yayın gelirlerini çıkardığımız zaman ilk 10'a giriyoruz. Newcastle United'ın 212 milyon euro geliri var, 146'sını yayın gelirinden alıyor adam. Biz 240 milyon euro'nun 10'unu yayından alıyoruz."
"Türk futbolunun kabuk değiştirmesini sağlayacak şeyleri yapmak bizi mutlu ediyor. Artık 6 büyük lig olmalı dünyada ve bunlardan biri Türkiye olmalı. Bu dediğimiz olursa gelirlerimiz inanılmaz yükselir. Yüksek kaliteli genç oyuncuları alamıyoruz, gelmiyorlar bu lige. O zaman gelirler."
"Bu sene seçim var doğru ancak Galatasaray'dan başka gayemiz yoksa seçim kimsenin umurunda olmaz."
"Geçen sezonki zararımızı da giderimizi de açıkladık. Sakladığımız bir şey yok. Basına dahi çok düşük gelirlerimiz olduğunu şeffaf şekilde aktardık geçen sezon. Bu şeffaflıktan ötürü teşekkür beklerdim."