Galatasaray'da Divan Kurulu düzenlendi

Eylül Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.



DURSUN ÖZBEK



"Erden Timur sadece futbol ile ilgilenen bir arkadaşımız değil. Galatasaray'ın nerede ihtiyacı varsa, Erden orada. Kendisine çok teşekkür ediyorum."



"6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Deprem bölgesine birçok kez gittim ve insanlar boynuma sarılıp 'Galatasaray'a teşekkür ederiz' diyorlardı bana."



"Diğer kurumların da bizim gibi bu hassasiyeti kaybetmemesi önemli. Yeşil sahada olduğu gibi hayırda da yarışmalıyız. Galatasaray gereğini yapmıştır."



ERDEN TİMUR

