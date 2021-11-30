Galatasaray'da dikkat çeken tablo: 5 yılın en kötüsü

Son 5 sezon incelendiğinde Galatasaray, topladığı puan, sıralama ve averajda en kötü 14 haftalık performansını gösterdi.



LİGDEKİ KÖTÜ GİDİŞATA ÇARE OLAMADI



Igor Tudor döneminde gelen ve kupalar kazanan oyuncular teker teker ayrıldı, Muslera- Feghouli ikilisi dışında sıfırdan takım kuruldu ancak Fatih Terim üst üste gelen iki şampiyonluğun ardından ligdeki kötü gidişata çare olamadı.



SEZONUN İLK YARILARINI ÇÖPE ATTI



Gomis'in başrolde olduğu 2017-18 sezonunda 14 haftada 29 gol atıp 29 puan toplayan Galatasaray, geçen 4 senede ideal golcüsünü bir türlü bulamadı. Gol sayısı ile birlikte puan ortalaması düştü, Fatih Terim bir anlamda sezonun ilk yarılarını çöpe atmış oldu.





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