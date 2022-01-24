Galatasaray'da Diawara için temaslar sürüyor

Galatasaray, Roma'da forma giyen yıldız orta saha Diawara için görüşmelerini sürdürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da Diawara için temaslar sürüyor
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24 Ocak 2022 09:46
Ara transfer döneminde çalışmalarını harıl harıl sürdüren Galatasaray'da orta sahada listede yer alan isimlerden bir tanesi de Amadou Diawara'ydı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın formasını giyen Ganalı yıldız için Cim Bom'un yanı sıra İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia da devredeydi.

Gelen son bilgilere göre transfer yarışında Aslan'ın bir adım önde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ancak Roma'nın, yaklaşık 8 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle taraflar arasında bir takım pürüzlerin olduğu bildirildi. Sarı- Kırmızılılar, bu konuda Çizme temsilcisi ile orta yol arayışlarını sürdürüyor.

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