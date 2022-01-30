Galatasaray'da Diawara için şartlar zorlanacak!

Orta sahada yaşanan zaafiyeti sonlandırmak için arayışta olan Galatasaray'da; Elneny, Wanyama, Mangala ve Diawara derken son olarak Josuha Guilavogui ismi gündeme gelmişti.



TORRENT İSTEMEDİ



Galatasaray Yönetimi'nin menajerler aracılığıyla Almanya'nın Wolfsburg takımında oynayan Guilavogui için hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaştığı öğrenildi. Ancak son dakikada kriz çıktı. Teknik direktör Domenec Torrent'in Guilavogui'yi istemediği, Diawara'nın alınmasından yana olduğu kaydedildi.



Bu gelişme sonrası yönetimin de transferi ağırdan aldığı ve Guilavogui için devreye Fransız ekibi Bordeaux'nun girdiği bildirildi.



DIAWARA İÇİN TEMASLAR HIZ KAZANACAK



Galatasaray'ın teknik direktör Torrent'in ısrarla istediği Roma'lı Diawara konusunda hafta içinde girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi.







