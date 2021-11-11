Galatasaray'da Diagne'nin yerine Kuzeyli golcü

Golcülerin performansından memnun olmayan Fatih Terim, yeni bir santrfor istiyor. Diagne'nin satışına onay veren tecrübeli çalıştırıcının, Kuzey ülkelerinden forvet talep ettiği ve Elmander etkisi beklediği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Diagne'nin yerine Kuzeyli golcü
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11 Kasım 2021 10:34
Milli arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray'da, forvet için de çalışmalar var. Golcülerin performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, özellikle Mbaye Diagne'nin satılmasını ve yerine bir santrfor alınmasını istiyor.

ELMANDER BEKLENTİSİ

Terim'in yeni golcüyü İskandinav ülkelerinden talep ettiği ve yeni bir Johan Elmander etkisi beklediği öğrenildi. Daha önce Diagne'yi iki kez kiralık gönderen Sarı-kırmızılılarda, bu kez yolların bonservisle birlikte ayrılması planlanıyor.

MENAJERLERE YETKİ VERİLDİ

Konuyla ilgili olarak birkaç menajere yetki verildiği, hedefte özellikle Arap kulüplerinin olduğu bildirildi.


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