Galatasaray'da Diagne'nin 5M€ altı satışı yasak

Senegalli forvet, St. Johnstone karşısında sınıfı geçti. Giresunspor maçında da formayı kaptı. Oyuncunun 5 milyon Euro altına ise satılması yasak

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Diagne'nin 5M€ altı satışı yasak
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14 Ağustos 2021 12:28
Mbaye Diagne
Mbaye Diagne
Galatasaray
Mostafa Mohamed'in formsuz girdiği sezonda Galatasaray'ın kurtarıcısı Mbaye Diagne oldu. Teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de tercih edilen 29 yaşındaki oyuncu, St. Johnstone maçında golünü attı ve performansıyla sınıfı geçti.

Senegalli golcü ligdeki Giresun deplasmanında da sahada olacak ve Mohamed kulübede oturacak. Diagne'nin Florya'daki idman performansının çok iyi olduğu ve Terim'in kendisi hakkındaki olumsuz düşüncesini değiştirdiği öğrenildi.

Teknik heyet ve takım arkadaşları, "Diagne'yi İngiltere değiştirmiş. West Bromwich'ten döndüğünden beri Florya'da daha çok çalışan, daha disiplinli ve motive bir Diagne var" yorumlarını yapıyor. İtalya'dan Cagliari'nin listesinde olan 29 yaşındaki golcü için 5 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifler değerlendiremeye alınacak ve son kararı Fatih Terim verecek.


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