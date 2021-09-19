Galatasaray'da Diagne maç kadrosunda yok

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor karşısında Mbaye Diagne'yi kadroya almadı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Diagne maç kadrosunda yok
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19 Eylül 2021 14:59
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor karşısında Mbaye Diagne'yi maç kadrosuna almadı.

Son maçlarda formayı Halil Dervişoğlu'na kaptıran ve yedek kulübesinde oturan Senegalli golcü, "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz" paylaşımında bulunmuştu.

Son olarak Kasımpaşa maçında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, ligdeki Trabzonspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçlarında süre alamadı.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

Yedekler: Fatih, Babel, Feghouli, Emre Kılınç, Işık Kaan, Alpaslan, Mustafa Muhammed, Assunçao, Oğulcan, Ömer Bayram




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