Galatasaray'da Diagne krizi

Mbaye Diagne, 1.5 ay sonra sahalara döneceğini ifade ederek sözleşmesinin askıya alınmasını istemiyor.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da Diagne krizi
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02 Şubat 2022 09:48
Forvete Bafetimbi Gomis'i transfer eden Galatasaray'da yine Mbaye Diagne bilmecesi yaşanıyor. Yabancı kontenjanında yer açmayı planlayan sarı-kırmızılılar, ligin 17. haftasında oynanan Başakşehir maçında sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısında kırık tespit edilen Senegalli'nin sözleşmesini geçici olarak feshetmek istiyor.

Sabah Gazetesi'nde Mehmet Özcan imzasıyla yer alan, "Askıya aldırmam" başlıklı habere göre; 30 yaşındaki golcü ise 1.5 ay sonra sahalara döneceğini belirtip teklife sıcak bakmıyor. Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek oyuncunun başka bir takıma kiralanması da gündemde.

Bu yüzden gol rekoru kırdığı ve G.Saray'a gelirken 13 milyon Euro'luk bonservis kazandırdığı Kasımpaşa ile temasa geçilecek.
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