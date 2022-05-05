Galatasaray'da Diagne geri dönüyor!

Galatasaray'da devre arası transferi için yabancı kontenjanında yer açmak adına sözleşmesinin feshedilmesini kabul eden Diagne, sezon sonunda yeniden sarı kırmızılı takımla sözleşme imzalayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Diagne geri dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2022 10:49
Devre arasında yabancı kontenjanında yer açılabilmesi amacıyla sözleşmesinin feshedilmesini kabul eden Mbaye Diagne, anlaşma gereği lig bitiminde Galatasaray 'la yeniden kontrat imzalayacak.

Çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren tecrübeli futbolcunun, ancak Sarı-Kırmızılı kulübe imza attıktan sonra satılabilmesi veya kiralanabilmesi gündeme gelecek.

Diagne'nin ise yeni kontratı imzaladıktan sonra da Galatasaray'da kalmak istediği öğrenildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ