Galatasaray'da devrim gibi altyapı hamlesi

Galatasaray'ın Niğde Anadolu FK'yı satın almasıyla başlayan altyapı atağıyla ilgili detaylara da ulaşıldı.



İşte sarı-kırmızılıların önündeki süreç: Altyapı sistemini kurmak için ayrı bir şirket üzerinden işlem başlatan Galatasaray yönetimi, tüm yasal işlemleri 1481 Futbol Yatırımları A.Ş. üzerinden gerçekleştirecek. Bu şirket, Galatasaray logosunu ve markasını kullanmayacak.



KULÜBE YÜK OLMAYACAK



Galatasaray Kulübü Derneği'nin bu şirket üzerinde bir hisse sahipliği ya da ilişiği olmayacak. Şirket tamamen kulübe fayda sağlamak isteyen Galatasaraylı iş insanlarının yatırımları ile yoluna devam edecek. Böylece Galatasaray'a yasal hiçbir yük yüklenmemiş olacak.



Çatı kulüpten bağımsız yürütülecek organizasyonda Galatasaray'dan kiralanacak futbolcular için oynama garantisi şartı konacak. Sarı-kırmızılı yönetim, önceden belirlenmiş yetiştirme bedelleri dışında ekstra bonservis ödemesi yapmayacak.



CANLI YAYINLANACAK



Niğde Anadolu FK gibi satın alınacak bütün kulüplerin maçları GS TV'den canlı yayınlanacak. Bütün kulüplerin ürün satışı, sponsorluk gibi çalışmalarına Galatasaray yönetimi destek verecek.



Galatasaray'ın bünyesinde bulunan gelişime açık genç futbolcular, pilot takımlara kiralık yollanacak. Bu sistemin başlangıç noktası; Kerem, Barış ve Taylan'ın alt lig takımlarında gelişip Galatasaray'da çıtayı yukarı çekmeleri.



İLK ADIM FATİH TERİM'DEN



Sarı-kırmızılı yönetim, pilot takım projesinin ilk adımı olan Niğde Anadolu FK'nın tanıtımı için ilk adımı atıyor. Fatih Terim ve tüm A takım futbolcuları ile Niğde'ye çıkarma yapacak Galatasaray, tarihi yatırım olarak gördüğü projenin startını resmen verecek.









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