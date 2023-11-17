Galatasaray'da dertleri çözecek hamle: Salih Özcan

Galatasaray, devre arasında Salih Özcan'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da dertleri çözecek hamle: Salih Özcan
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17 Kasım 2023 10:23
Orta sahada Lucas Torreira'nın yanına uzun süredir bir partner arayan Galatasaray, rotayı Borussia Dortmund'un yıldızı Salih Özcan'a çevirdi. A Milli Takım'daki yerini zaman zaman kaybeden, Dortmund'da ise ilk 11 istikrarı olmayan 25 yaşındaki futbolcu için EURO 2024 kozu kullanılacak.

SALİH SICAK BAKIYOR

Salih'in Galatasaray'da düzenli oynaması, Türk Milli Takımı'nın Almanya'daki turnuvaya katılması halinde, bir anlamda 11'deki yerini de garantilemiş olacak. Alman kulübüyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Salih Özcan'ın, Galatasaray'ın ilgisine sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

YERLİ OLMASI AVANTAJ

Sarı-Kırmızılılar açısından, Salih'in yerli olması da büyük avantaj. Şu ana kadar Torreira'nın yanında Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Oliveira ve Ndombele gibi isimleri deneyen, ancak beklediği verimi alamayan Aslan'ın hocası Okan Buruk, Salih Özcan'ın gelişiyle birlikte orta sahanın merkezinde istikrar yakalayacağını düşünüyor. Galatasaray böylece ligde ve Avrupa'da farklı kurgular denemek zorunda kalmayacak. Abdülkerim, Salih ve Kerem Aktürkoğlu, Buruk'un ilk 3 yerli tercihi olacak.

5 MİLYON EURO BONSERVİS
Köln'de dünyaya gelen Salih Özcan, futbol kariyerine de bu şehirde başladı. Tüm altyapı takımlarında forma giydikten sonra A takıma yükselen genç futbolcu, bir süre Holstein'da kiralık oynadıktan sonra Köln'e geri döndü ve ortaya koyduğu müthiş performansla, 2022 yazında 5 milyon euro'ya Borussia Dortmund'a imza attı. Galatasaray cephesi de 5 milyon euro bandında bir bonservisle, milli oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak.



 
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