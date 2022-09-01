Galatasaray'da ders: Hücum!

Galatasaray, ligde bu hafta oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürürken, idmanda özellikle takımın gol sıkıntısı üzerinde duruluyor.Pas çalışmaları sonrası taktik idman gerçekleştiren sarı-kırmızılı takım ardından şut denemeleri yaptı. Ligde şu ana kadar oynadığı 4 maçta sadece 2 gol atabilen Galatasaray'da bu gol sıkıntısı herkesin canını sıkarken Teknik direktör Okan Buruk, idmanlarda ekstra gol çalışmaları üzerinde durmaya başladı.Başarılı hoca, orta-şut ve ceza sahası dışından şut denemeleri yaptırıyor. Buruk'un özellikle Mertens, Seferovic ve Bafetimbi Gomis ile bire bir görüşmeler yaparak uyarılarda bulunduğu gelen haberler arasında.