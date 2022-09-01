Galatasaray'da ders: Hücum!

Galatasaray, ligde bu hafta oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürürken, idmanda özellikle takımın gol sıkıntısı üzerinde duruluyor.
Pas çalışmaları sonrası taktik idman gerçekleştiren sarı-kırmızılı takım ardından şut denemeleri yaptı. Ligde şu ana kadar oynadığı 4 maçta sadece 2 gol atabilen Galatasaray'da bu gol sıkıntısı herkesin canını sıkarken Teknik direktör Okan Buruk, idmanlarda ekstra gol çalışmaları üzerinde durmaya başladı.
Başarılı hoca, orta-şut ve ceza sahası dışından şut denemeleri yaptırıyor. Buruk'un özellikle Mertens, Seferovic ve Bafetimbi Gomis ile bire bir görüşmeler yaparak uyarılarda bulunduğu gelen haberler arasında.
Pas çalışmaları sonrası taktik idman gerçekleştiren sarı-kırmızılı takım ardından şut denemeleri yaptı. Ligde şu ana kadar oynadığı 4 maçta sadece 2 gol atabilen Galatasaray'da bu gol sıkıntısı herkesin canını sıkarken Teknik direktör Okan Buruk, idmanlarda ekstra gol çalışmaları üzerinde durmaya başladı.
Başarılı hoca, orta-şut ve ceza sahası dışından şut denemeleri yaptırıyor. Buruk'un özellikle Mertens, Seferovic ve Bafetimbi Gomis ile bire bir görüşmeler yaparak uyarılarda bulunduğu gelen haberler arasında.