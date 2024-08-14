Galatasaray'da Derrick Köhn'ün kaderi netleşti

Galatasaray'da Alman sol bekin kaderi büyük ölçüde netleşti. Spartak Moskova, Köhn'ü ikna etmek için görüşmelerini sürdürürken, G.Saray yönetimi Alman futbolcunun yerine sol bek arayışına başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Derrick Köhn'ün kaderi netleşti
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14 Ağustos 2024 11:51
Son güncelleme 14 Ağustos 2024 11:54
Galatasaray'da Derrick Köhn konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Spartak Moskova'nın Kerem Aktürkoğlu ile birlikte almak istediği Alman futbolcu, yüksek ücret talebinde bulunduğu için transferi çıkmaza girdi. Galatasaray'dan bu sezon 450 bin Euro alacak olan Köhn, Spartak'tan 2.5 milyon Euro istedi; Rus ekibi de bu rakamı ödemesinin mümkün olmadığını belirtip olumsuz yanıt verdi. Transferde kararlı olan Spartak Moskova'nın önümüzdeki günlerde 25 yaşındaki sol beke yeni bir teklifle gelmesi bekleniyor.

YÖNETİM SOL BEK ARIYOR

Derrick Köhn'ün bu kadar yüksek talepte bulunmasında; hem İstanbul'da mutlu olmasının hem de Rusya'ya gitmek istememesinin önemli rol oynadığı belirtildi. Diğer taraftan teknik direktör Okan Buruk'un da Alman futbolcunun performansından memnun olmadığı ve yeni bir sol bek alınması için yönetime başvurduğu öğrenildi. Yönetim, Buruk'un aradığı niteliklere uygun sol bek arayışına hemen başlarken, söz konusu transferin gerçekleşmemesi halinde Köhn yedek kulübesinin yolunu tutacak.



CENK ERGÜN'DEN AÇIKLAMA


Öte yandan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Florya'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada Derrick Köhn için, "Köhn ile ilgili bir transfer talebi oldu. Tarafımıza resmi teklif oldu. Oyuncunun tercihi, teklifi değerlendirmemek oldu. Köhn ile ilgili bir gelişme yok şu an. Önümüzde tam 1 ay var, transfer süreci var. Bu zaman içerisinde transfer teklifi olabilir mi, oyuncunun gitme ihtimali var mı, başka ayrılanlar olabilir mi? Başka değerlendirmeler olabilir. Şu an için böyle bir süreç yok." ifadelerini kullandı.  

 
 

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