Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açtı.



Yeni bir puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı kulüp, Beşiktaş derbisine özel 10 milyon TL prim belirledi.



ŞAMPİYONLUK MAÇI GÖZÜYLE BAKILIYOR



Bu rakamı bu sezon sadece Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti için veren yönetim, Beşiktaş derbisine şampiyonluk maçı gözüyle bakıyor.



