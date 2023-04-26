Galatasaray'da derbiye özel prim

Yeni bir puan kaybı yaşamak istemeyen Galatasaray, Beşiktaş derbisine özel 10 milyon TL prim belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da derbiye özel prim
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26 Nisan 2023 08:49
Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da  yönetim kesenin ağzını açtı.

Yeni bir puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı kulüp, Beşiktaş derbisine özel 10 milyon TL prim belirledi.

ŞAMPİYONLUK MAÇI GÖZÜYLE BAKILIYOR

Bu rakamı bu sezon sadece Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti için veren yönetim, Beşiktaş derbisine şampiyonluk maçı gözüyle bakıyor.  

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