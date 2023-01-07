Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesinde kurmaylarıyla rakibin tüm maçlarını analiz etti.



Özellikle Süper Lig ve Avrupa Kupaları'nda büyük takımlarla oynanan karşılaşmaları kare kare takip eden ekip, Kanarya'nın artılarını ve eksilerini çıkardı.



Buruk, antrenman öncesinde yaptığı toplantıda da bunları öğrencilerine aktardı. Genç çalıştırıcı bu mücadelede kesinlikle eksik kalmamaları gerektiğini anlattı.



Gerginliğin, stres seviyesinin artmasının ve sertliğin Fenerbahçe'nin işine yarayacağını söyledi.



"BİRLİKTE HAREKET EDİN"



Okan Buruk öğrencileriyle yaptığı toplantıda saha içinde tüm takımın 'tek vücut' şekilde hareket etmesini istedi. Savunmada ve hücumda tek parça gibi oynamaları gerektiğini söyledi.



Okan Buruk "Rakip özellikle maçın başında baskılı başlayacaktır. Sakin kalın. Her zamanki oyun planımıza sadık kalın. Bu maçta öne geçebiliriz veya yenik duruma düşebiliriz. Bildiğimiz şekilde oynayacağız" dedi.



"3 PUAN BİZİ YUKARI TAŞIR"



Başarılı çalıştırıcı derbi maçların camialar için çok önemli olduğunu vurguladı, "Deplasmandan alacağımız 3 puan, moral açısından bizi çok yukarı taşır" diye konuştu.



Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde Okan Buruk'un en önemli hücum silahlarından biri de Barış Alper Yılmaz olacak. 22 yaşındaki futbolcu Sivasspor deplasmanında 3 puanı getirmişti.



Geçen hafta da Ankaragücü karşısında beraberlik golünü kaydetmişti. Formuyla 11'e göz kırpıyor.





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