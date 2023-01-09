Galatasaray'da derbi zaferi sonrası prim jesti!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray'da yönetim, galibiyet primini belirledi. İşte ayrıntılar..

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da derbi zaferi sonrası prim jesti!
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09 Ocak 2023 12:39
Galatasaray'da yönetim, Fenerbahçe derbisini kazanan oyuncuları için prim jestinde bulundu.

"GEREKENİ YAPARIZ" DEMİŞTİ

Dursun Özbek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özel prim konusunu genelde maç günü tespit ediyoruz. Kazanalım gerekeni yaparız." ifadelerini kullandı.

Camia için büyük önem taşıyan Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılması sonrası Dursun Özbek yönetimi daha önce verilen prim rakamını ikiye katladı.

Yönetimi, derbi galibiyetinden dolayı futbolculara 10 milyon TL prim dağıtacak.

Daha önce, Başakşehir ve Sivasspor deplasmanlarını kazanan futbolculara 5'er milyon TL galibiyet primi verilmişti. 

 
 
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