Galatasaray'da derbi zaferi sonrası prim jesti!

Galatasaray'da yönetim, Fenerbahçe derbisini kazanan oyuncuları için prim jestinde bulundu.Dursun Özbek konuyla ilgili yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Camia için büyük önem taşıyan Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılması sonrası Dursun Özbek yönetimi daha önce verilen prim rakamını ikiye katladı.Yönetimi, derbi galibiyetinden dolayı futbolculara 10 milyon TL prim dağıtacak.Daha önce, Başakşehir ve Sivasspor deplasmanlarını kazanan futbolculara 5'er milyon TL galibiyet primi verilmişti.