Galatasaray'da derbi öncesi yüzleri güldüren gelişme

Galatasaray, bu sezon taraftarı önündeki 8. lig maçını da kazanırken, pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi sürprize izin vermedi.
Sarı-Kırmızılılar'da galibiyet kadar, takımın kilit isimlerinden Sacha Boey'nin kart görmemesi de önemliydi. Öyle ki ceza sınırında olan ve karşılaşma öncesinde teknik heyet tarafından uyarılan başarılı sağ bek, sorunsuz şekilde mücadeleyi tamamladı.
Cezası nedeniyle oynayamayan Muslera, pazar günü Kadıköy'de kalede olacak.
Cim Bom'da tek eksik, Sergio Oliveira ancak o da bu sezon zaten gözden düşmüş durumda. Pek çok maça kulübede başlayan Oliveira'nın yokluğunun takımı etkilemesi beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Fenerbahçe'ye karşı hem orta sahada Torreira'nın yanında kimi oynatacağı hem de forvet arkasındaki üçlüyü nasıl kuracağı şimdiden merak konusu.
Sarı-Kırmızılılar'da galibiyet kadar, takımın kilit isimlerinden Sacha Boey'nin kart görmemesi de önemliydi. Öyle ki ceza sınırında olan ve karşılaşma öncesinde teknik heyet tarafından uyarılan başarılı sağ bek, sorunsuz şekilde mücadeleyi tamamladı.
Cezası nedeniyle oynayamayan Muslera, pazar günü Kadıköy'de kalede olacak.
Cim Bom'da tek eksik, Sergio Oliveira ancak o da bu sezon zaten gözden düşmüş durumda. Pek çok maça kulübede başlayan Oliveira'nın yokluğunun takımı etkilemesi beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Fenerbahçe'ye karşı hem orta sahada Torreira'nın yanında kimi oynatacağı hem de forvet arkasındaki üçlüyü nasıl kuracağı şimdiden merak konusu.