Galatasaray'da derbi öncesi stadyumda kar alarmı

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Seyrantepe civarında da hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Galatasaray Yönetimi, Beşiktaş maçı öncesinde olası bir kar birikmesi ve zemin bozulmasına karşı önlemini almış durumda.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da derbi öncesi stadyumda kar alarmı
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11 Mart 2022 11:56
Galatasaray, 1-1 biten Barcelona maçı sonrasında Süper Lig'de pazartesi akşamı Beşiktaş'ı Nef Stadı'nda konuk edecek. Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Seyrantepe civarında da hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Her ne kadar kar yağışının Pazartesi günü ülkeyi terk etmesi beklense de, Sarı-Kırmızılı yönetim olası bir kar birikmesi ve Zemin bozulmasına karşı önlemini almış durumda.

Fanatik'in haberine göre; ilk etapta zemini koruma altına alan Galatasaraylı yetkililer, ısıtıcılarla çimleri güçlendirerek sahanın derbiye hazır olmasını sağlayacak.

Ocak ayındaki yoğun kar yağışında alınan tedbirler, o dönemki Galatasaray - Trabzonspor maçının Nef Stadı'nda sorunsuz oynanmasını sağlamıştı.

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