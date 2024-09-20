Galatasaray'da derbi öncesi para dopingi!

Galatasaray yönetimi, derbi öncesi tüm maaş ve prim alacaklarını futbolcuların hesabına yatırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da derbi öncesi para dopingi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2024 12:06
Son güncelleme 20 Eylül 2024 13:07
Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon Euro karşılığında satan Galatasaray'da bu para takıma dağıtıldı.

Geçen hafta oyuncuların hesaplarına 10 milyon Euro yatırıldı ve alacaklar kapatıldı. Yönetim derbiye ekstra prim verme kararı alırken, teknik heyet ise Fenerbahçe'ye özel takımı kampa almayacak.

KAMPA GİRİLMEYECEK

Cuma akşamı son taktik çalışmasını tesislerinde gerçekleştirecek sarı-kırmızılı oyuncular, geceyi evlerinde geçirecek ve yarın sabah (cumartesi) Florya'da kahvaltıda buluşacak. 

BİLYONER'DE HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLA!





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery