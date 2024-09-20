Galatasaray'da derbi öncesi para dopingi!

Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon Euro karşılığında satan Galatasaray'da bu para takıma dağıtıldı.
Geçen hafta oyuncuların hesaplarına 10 milyon Euro yatırıldı ve alacaklar kapatıldı. Yönetim derbiye ekstra prim verme kararı alırken, teknik heyet ise Fenerbahçe'ye özel takımı kampa almayacak.
KAMPA GİRİLMEYECEK
Cuma akşamı son taktik çalışmasını tesislerinde gerçekleştirecek sarı-kırmızılı oyuncular, geceyi evlerinde geçirecek ve yarın sabah (cumartesi) Florya'da kahvaltıda buluşacak.
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Geçen hafta oyuncuların hesaplarına 10 milyon Euro yatırıldı ve alacaklar kapatıldı. Yönetim derbiye ekstra prim verme kararı alırken, teknik heyet ise Fenerbahçe'ye özel takımı kampa almayacak.
KAMPA GİRİLMEYECEK
Cuma akşamı son taktik çalışmasını tesislerinde gerçekleştirecek sarı-kırmızılı oyuncular, geceyi evlerinde geçirecek ve yarın sabah (cumartesi) Florya'da kahvaltıda buluşacak.
BİLYONER'DE HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLA!