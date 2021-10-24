Galatasaray'da derbi öncesi iki eksik

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak.



Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.



Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da beşer galibiyet ile ikişer beraberlik ve yenilgi sonucunda 17'şer puan topladı.



Ligde son 3 maçını kazanan Galatasaray, Beşiktaş deplasmanından da üç puanla dönerek galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.



Marcao dönüyor



Galatasaray'da 8 maçlık cezası biten Brezilyalı futbolcu Marcao, görev verilmesi durumunda derbi maçta forma giyebilecek.



Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kırmızı kart gören Marcao'ya, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza vermişti.



Brezilyalı futbolcu, ligde geride kalan 8 haftada takımından ayrı kaldı.



Boey ve Arda Turan forma giyemeyecek



Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak.



Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, derbinin kadrosunda yer alamayacak.









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