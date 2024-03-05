Galatasaray'da derbi öncesi Florya'da yaşananlar ortaya çıktı!

Galatasaray'ın derbi zaferinde, Florya'da bir gün önce yenilen yemeğin etkisi büyük oldu.
Önce Avrupa, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenilmesi nedeniyle oldukça gergin olan sarı-kırmızılılarda Oliveira, disiplinsizliği yüzünden kadro dışı kalmıştı. Olası bir Beşiktaş mağlubiyeti çok ciddi sorunları beraberinde getirecekti.
Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un derbiden öncesindeki akşam organize ettiği yemekte takım kaptanlarının duruma el koyduğu ortaya çıktı.
ÖZELEŞTİRİ ZAMANI
Yemek sırasında kaptanlardan Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Icardi ile birlikte Kaan Ayhan'ın da söz alarak, "İki hedefimizden olduk. Şimdi özeleştiri yapmanın zamanı. Kendi hatalarımızla yüzleşmeliyiz. Karşımızda her maç çok iyi motive olan rakipler olacak. Bizim de en az onlar kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Kendimizi düzeltmezsek şampiyon olmayız. Artık lige çok daha iyi konsantre olmalıyız" diye konuşmalar yapıldığı belirtildi. Aslan böylece ayağa kalktı.
Önce Avrupa, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenilmesi nedeniyle oldukça gergin olan sarı-kırmızılılarda Oliveira, disiplinsizliği yüzünden kadro dışı kalmıştı. Olası bir Beşiktaş mağlubiyeti çok ciddi sorunları beraberinde getirecekti.
Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un derbiden öncesindeki akşam organize ettiği yemekte takım kaptanlarının duruma el koyduğu ortaya çıktı.
ÖZELEŞTİRİ ZAMANI
Yemek sırasında kaptanlardan Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Icardi ile birlikte Kaan Ayhan'ın da söz alarak, "İki hedefimizden olduk. Şimdi özeleştiri yapmanın zamanı. Kendi hatalarımızla yüzleşmeliyiz. Karşımızda her maç çok iyi motive olan rakipler olacak. Bizim de en az onlar kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Kendimizi düzeltmezsek şampiyon olmayız. Artık lige çok daha iyi konsantre olmalıyız" diye konuşmalar yapıldığı belirtildi. Aslan böylece ayağa kalktı.
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