Galatasaray'da derbi öncesi Angelino görüşmesi!

Sol bek krizi yaşayan G.Saray, İspanyol yıldızı derbide oynatabilmek için Leipzig'le görüştü. Alman kulübünden opsiyon maddesinde esneklik isteyen Aslan, yanıt bekliyor. İşte sizler için derlediğimiz 22 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da derbi öncesi Angelino görüşmesi!
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22 Aralık 2023 09:43
Galatasaray, satın alma opsiyonuyla Leipzig'den kiraladığı Angelino'nun opsiyonu için Alman kulübünün kapısını çaldı ve İspanyol sol bekin 20 maçlık opsiyonunu 2 maç daha artırmak için teklif yaptı.

Leipzig kabul ederse İspanyol futbolcu Fenerbahçe derbisinde forma giyecek. Mevcut sözleşmede Angelino'nun 20 maç oynaması durumunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye giriyordu.

Angelino şu ana kadar 19 resmi maçta görev yaptı. Ancak Angelino'nun bonservisini almakta kararsız kalan Sarı-Kırmızılı kurmaylar şimdi Leipzig kulübüne yapılan teklifin cevabını bekliyor.

Alman kulübünden olumsuz cevap gelirse Angelino derbide görev yapmayacak. 

 
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