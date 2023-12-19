Galatasaray'da derbi öncesi ameliyat!

Göğüs kasından sakatlanan Sergio Oliveira, Portekiz'de ameliyat olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da derbi öncesi ameliyat!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2023 12:53
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber geldi.

Sarı kırmızılı takımda geçtiğimiz gün idman öncesi göğüs kasından sakatlanan Sergio Oliveira ameliyat olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Portekizli oyuncu, "Galatasaray yönetimine ve doktor Yener İnce'ye açık fikirli oldukları ve Portekiz'de iyileşme seçimime güvendikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Oliveira'nın o paylaşımı:


GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery