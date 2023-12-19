Galatasaray'da derbi öncesi ameliyat!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber geldi.
Sarı kırmızılı takımda geçtiğimiz gün idman öncesi göğüs kasından sakatlanan Sergio Oliveira ameliyat olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Portekizli oyuncu, "Galatasaray yönetimine ve doktor Yener İnce'ye açık fikirli oldukları ve Portekiz'de iyileşme seçimime güvendikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
İşte Oliveira'nın o paylaşımı:
Sarı kırmızılı takımda geçtiğimiz gün idman öncesi göğüs kasından sakatlanan Sergio Oliveira ameliyat olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Portekizli oyuncu, "Galatasaray yönetimine ve doktor Yener İnce'ye açık fikirli oldukları ve Portekiz'de iyileşme seçimime güvendikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
İşte Oliveira'nın o paylaşımı:
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU