Galatasaray'da derbi öncesi akıllarda tek soru var!

Süper Lig'in 10. haftasında tüm gözler, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiye çevrildi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi Sarı-Kırmızılılar, hummalı bir çalışma içerisinde.
Dev maç kapalı gişe
Rams Park Stadyumu'nda yarın akşam Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek olan derbi öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın şov hazırlığı tüm hızıyla devam ediyor. Dev maç için satışa çıkan tüm biletler dün itibarıyla tükenmiş durumda. Kombine kart sahiplerinin de stada gelmesiyle birlikte, derbiyi tribünlerde 50 bin seyircinin izleyeceği tahmin ediliyor. Galatasaraylı taraftarlar, maç önü için kulüp tarafından planlanan organizasyonlara da büyük ilgi gösteriyor. Stat ve çevresinde neredeyse tüm gün devam eden etkinlikler gerçekleştirilecek ve buradan ciddi bir gelir elde edilmesi hedefleniyor.
Yönetim tam kadro
Galatasaray Yönetimi de Beşiktaş maçında tam kadro halinde tribünde yer almak üzere geri sayımda. Sarı-Kırmızılı idareciler ayrıca bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek hem Okan Buruk'a "Geçmiş olsun" dileklerini iletecek hem de derbinin galibiyet primini oyunculara açıklayacak. Bu organizasyonla birlikte takımdaki derbi motivasyonunun en üst seviyeye çıkması bekleniyor.
Akıllardaki tek soru: 3'lü mü 4'lü mü?
Beşiktaş derbisine yönelik son iki idmanı, apandisit ameliyatı geçiren Okan Buruk'suz yapan Galatasaray, son taktik provasını bu akşam gerçekleştirecek. Dev maçın oyun kurgusu ve oyuncu tercihleri de Buruk'un katılacağı bu antrenmanda netleşecek. Başarılı çalıştırıcı ve ekibinin aklındaki tek soru işareti ise tıpkı Elfsborg maçında olduğu gibi 3'lü stoper ve 2 santrfor düzeniyle devam etmek mi, yoksa 4'lü sisteme geri dönmek mi şeklinde ön plana çıkıyor. Okan hoca, Icardi ve Osimhen'i birlikte kullanmak istediği için, 3'lü sistem yine ağır basıyor.
Dev maç kapalı gişe
Rams Park Stadyumu'nda yarın akşam Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek olan derbi öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın şov hazırlığı tüm hızıyla devam ediyor. Dev maç için satışa çıkan tüm biletler dün itibarıyla tükenmiş durumda. Kombine kart sahiplerinin de stada gelmesiyle birlikte, derbiyi tribünlerde 50 bin seyircinin izleyeceği tahmin ediliyor. Galatasaraylı taraftarlar, maç önü için kulüp tarafından planlanan organizasyonlara da büyük ilgi gösteriyor. Stat ve çevresinde neredeyse tüm gün devam eden etkinlikler gerçekleştirilecek ve buradan ciddi bir gelir elde edilmesi hedefleniyor.
Yönetim tam kadro
Galatasaray Yönetimi de Beşiktaş maçında tam kadro halinde tribünde yer almak üzere geri sayımda. Sarı-Kırmızılı idareciler ayrıca bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek hem Okan Buruk'a "Geçmiş olsun" dileklerini iletecek hem de derbinin galibiyet primini oyunculara açıklayacak. Bu organizasyonla birlikte takımdaki derbi motivasyonunun en üst seviyeye çıkması bekleniyor.
Akıllardaki tek soru: 3'lü mü 4'lü mü?
Beşiktaş derbisine yönelik son iki idmanı, apandisit ameliyatı geçiren Okan Buruk'suz yapan Galatasaray, son taktik provasını bu akşam gerçekleştirecek. Dev maçın oyun kurgusu ve oyuncu tercihleri de Buruk'un katılacağı bu antrenmanda netleşecek. Başarılı çalıştırıcı ve ekibinin aklındaki tek soru işareti ise tıpkı Elfsborg maçında olduğu gibi 3'lü stoper ve 2 santrfor düzeniyle devam etmek mi, yoksa 4'lü sisteme geri dönmek mi şeklinde ön plana çıkıyor. Okan hoca, Icardi ve Osimhen'i birlikte kullanmak istediği için, 3'lü sistem yine ağır basıyor.