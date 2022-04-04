Galatasaray'da derbi motivasyonu: "Tüm sezonu kurtarabiliriz"

Fernando Muslera, Arda Turan ve Bafetimbi Gomis, dev maç öncesi arkadaşlarıyla toplantı yaparak, "Sezonun en önemli maçına çıkıyoruz. Fenerbahçe'yi yenerek tüm sezonu kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da derbi motivasyonu: 'Tüm sezonu kurtarabiliriz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2022 11:52
Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesinde kenetlendi.

Bu sezon gerek Süper Lig gerekse kupada taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Sarı-Kırmızılalar'da 'Ağır toplar' bir araya gelerek F.Bahçe maçı öncesi arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Arda, Muslera ve Gomis takıma moral verdi.

"TARAFTARI SEVİNDİRMELİYİZ"

Aslan'ın 3 yıldızı arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, "Bu sezon taraftarlarımızı çok üzdük. Fenerbahçe maçlarının önemi bizler için çok büyük. Bu maçı kazanarak taraftarı sevindirmeliyiz" dedi.

"FENERBAHÇE MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

Arda arkadaşlarına, "Sezon başında inişli-çıkışlı bir grafik çizdik... 7 maçımız kaldı. Hepsi önemli ama en önemlisi Fenerbahçe maçı... Bu maçı kazanarak sıkıntılı geçen günlerimizi daha aydınlık bir hale getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"RÖVANŞI ALACAĞIZ"

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Gomis ve Muslera ilk maçta rakiplerine yenildiklerini ve Kadıköy'de kazanarak rövanşı almak istediklerini belirttiler.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.