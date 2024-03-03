Galatasaray'da derbi kozu Okan Buruk!

Galatasaray'ın Beşiktaş karşısındaki en büyük kozlarından birisi de teknik direktör Okan Buruk olacak.
Deneyimli çalıştırıcı, derbilerdeki başarısıyla öne çıkıyor. Okan Buruk; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşılaştığı 10 maçtan 7 galibiyet ve 2 beraberlik çıkardı.
50 yaşındaki teknik adam, tek yenilgisini geçen sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynanan maçta almıştı.
Deneyimli çalıştırıcı, derbilerdeki başarısıyla öne çıkıyor. Okan Buruk; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşılaştığı 10 maçtan 7 galibiyet ve 2 beraberlik çıkardı.
50 yaşındaki teknik adam, tek yenilgisini geçen sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynanan maçta almıştı.