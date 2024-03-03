Galatasaray'da derbi kozu Okan Buruk!

Galatasaray'da derbilerdeki başarılı performansı ile dikkat çeken teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş karşısında da takımın en büyük kozlarından biri olacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da derbi kozu Okan Buruk!
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03 Mart 2024 10:20
Galatasaray'ın Beşiktaş karşısındaki en büyük kozlarından birisi de teknik direktör Okan Buruk olacak.

Deneyimli çalıştırıcı, derbilerdeki başarısıyla öne çıkıyor. Okan Buruk; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşılaştığı 10 maçtan 7 galibiyet ve 2 beraberlik çıkardı.

50 yaşındaki teknik adam, tek yenilgisini geçen sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynanan maçta almıştı.

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