Galatasaray'da derbi için zafer provaları!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligdeki 6 maçlık galibiyet serisini Fenerbahçe deplasmanında 7 maça çıkarmaya kararlı.Florya'da taktik provalara başlayan başarılı çalıştırıcı, tüm planlarını zafer üzerine kurguluyor. Hem takımının son durumunu göz önünde bulunduran hem de Fenerbahçe'nin artı ve eksi yönlerini ekibiyle birlikte analiz eden Buruk, kadroda birkaç farklı deneme yaptı.Özellikle ileri uçta Gomis, Barış ve Icardi alternatiflerini kullanan Okan hocanın, hem kanatlarda hem orta sahada hem de beklerde sürpriz yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Cim Bom'un dünkü idmanında ilk olarak Gomis'i önde oynatan Buruk, forvet arkasında Kerem, Mertens ve Barış'ı deneyip, Rashica'yı kesti.Orta sahada Torreira ve Oliveira birlikte görev yaptı. Beklerde Boey ile Aanholt oynarken, savunmanın göbeğindeNelsson ile Abdülkerim, kalede de Muslera vardı. Rashica'nın 11'de oynaması için, orta sahada Berkan'ın tercih edilmesi gerekiyor. Buruk, bu değişiklik üzerinde de denemeler yaptı.Fenerbahçe'nin savunmayı önde kurup ofsayt taktiği yapması nedeniyle savunma arkasına sarkma planını da düşünen Okan hoca, ileri uçta Gomis yerine Barış ve Mertens'i de denedi. Ayrıca Ankaragücü maçında yedek soyunan Kerem'in yine derbiye kulübede başlayıp, Barış'ın solda Rashica'nın sağda, Berkan'ın da Torreira'nın yerine orta alanda oynaması ihtimali üzerinde duruldu. Sol bekte de formsuz Aanholt'un yerine idman maçının bir bölümünde Dubois forma giydi.Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı son 3 lig mücadelesinde 2 galibiyet, 1 de beraberlik elde etti. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen ve 20 yıllık hasreti bitiren Cim Bom, bir sonraki sezonda da 1-0'lık skorla galip geldi. Geçen sezon Kadıköy'deki mücadeleyi ise Fenerbahçe 2-0 kazanmayı başardı.