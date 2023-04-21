Galatasaray'da derbi için büyük tehlike

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.
Sarı-kırmızılı takımda, Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Sacha Boey, Karagümrük karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında ise derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak. Sarı-kırmızılılarda söz konusu 4 isim kart görüp, cezalı duruma düşmeleri halinde Beşiktaş derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.
Sarı-kırmızılı takımda, Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Sacha Boey, Karagümrük karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında ise derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak. Sarı-kırmızılılarda söz konusu 4 isim kart görüp, cezalı duruma düşmeleri halinde Beşiktaş derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.
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