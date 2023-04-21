Galatasaray'da derbi için büyük tehlike

Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Sacha Boey, sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, Fatih Karagümrük karşılaşmasında kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da derbi için büyük tehlike
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21 Nisan 2023 15:19
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımda, Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Sacha Boey, Karagümrük karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında ise derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak. Sarı-kırmızılılarda söz konusu 4 isim kart görüp, cezalı duruma düşmeleri halinde Beşiktaş derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.

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