Galatasaray'da derbi çılgınlığı!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, salı günü Ankaragücü'nü yenerek 23. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar ligdeki son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev derbiye Galatasaray taraftarının yoğun ilgisini olduğu öğrenildi.
Galatasaray taraftarların Fenerbahçe maçı için 400 bin bilet talebinde bulunduğu belirtildi. Sarı-Kırmızılılar, Ankaragücü'nü yenmesi durumunda Fenerbahçe derbisini karnavala dönüştürmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar ligdeki son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev derbiye Galatasaray taraftarının yoğun ilgisini olduğu öğrenildi.
Galatasaray taraftarların Fenerbahçe maçı için 400 bin bilet talebinde bulunduğu belirtildi. Sarı-Kırmızılılar, Ankaragücü'nü yenmesi durumunda Fenerbahçe derbisini karnavala dönüştürmek istiyor.