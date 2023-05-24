Galatasaray'da derbi çılgınlığı!

Galatasaraylı taraftarlar, ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisi için 400 bin bilet başvurusunda bulundu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da derbi çılgınlığı!
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24 Mayıs 2023 09:23
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, salı günü Ankaragücü'nü yenerek 23. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

Sarı-kırmızılılar ligdeki son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev derbiye Galatasaray taraftarının yoğun ilgisini olduğu öğrenildi.

Galatasaray taraftarların Fenerbahçe maçı için 400 bin bilet talebinde bulunduğu belirtildi. Sarı-Kırmızılılar, Ankaragücü'nü yenmesi durumunda Fenerbahçe derbisini karnavala dönüştürmek istiyor.

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