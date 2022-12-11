Galatasaray'da Depay için sıkı pazarlık!

Dünya Kupası arası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.



Sarı-kırmızılılarda ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kış transfer döneminde eksik görülen yerleri güçlendirmeyi hedefliyor.



Bu doğrultuda birkaç takviye yapması beklenen Galatasaray'da önceliklerden biri de forvet transferi... Sarı-kırmızılılar, sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'ten istediği katkıyı alamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği İsviçreli golcüyle ara transfer döneminde yolları ayrılması bekleniyor.



Cimbom'un sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bafetimbi Gomis ile de yola devam etmesi beklenmiyor. Forvet bölgesinde Gomis ve Seferovic'ten istediği katkıyı alamayan Cimbom, Memphis Depay'a yöneldi.



Aslan, Barcelona'nın yolları ayıracağı 28 yaşındaki Hollandalı golcünün menajeri ile temasa geçti. Transfer sihirbazı Erden Timur'un Depay için bir teklif sunduğu ve cevap beklediği belirtiliyor.



Sarı-kırmızılı yönetim bu transfer için çok ısrarcı. Memphis Depay, bu sezon Barcelona formasıyla 12 maça çıktı. 28 yaşındaki yıldız, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.



Depay'ın İspanyol deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.





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