Galatasaray'da stoper harekatı sürüyor. Brezilyalı yıldız Marcao'nun ayrılma ihtimaline karşı harekete geçen Sarı-Kırmızılılar bonservisi elinde olan Jason Denayer ile pazarlıklarına devam ediyor.Tecrübeli oyuncunun menajeri ile İstanbul'da bir araya gelen Sarı-Kırmızılı Yönetim yıldız oyuncunun maliyetini düşürmek için görüşmelerini sürdürüyor. Aslan'dan ilk planda 4 senelik imza ve 3 milyon Euro'luk kontrat isteyen Denayer ayrıca 2 milyon Euro imza parası talep etti. Yapılan görüşmeler sonucunda Belçikalı yıldız ücretinde indirime gitti.Denayer yıllık ücretinde 2.5 milyon Euro seviyelerine inerken imza parası olarak da 1.5 milyon Euro'ya kadar düştü. Galatasaray Yönetimi bu rakamlardan da indirim istedi. Galatasaray Yönetimi'nin Denayer'in menajeri ile yaptığı görüşmelerin önümüzdeki hafta sonuçlanması ve transferin şekillenmesi bekleniyor.Belçikalı oyuncunun piyasa değeri 14 milyon euro olarak dikkat çekerken, bonservisinin elinde olması olumlu detaylardan bir tanesi.Sarı-Kırmızılılar, stoper bölgesi için Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine katmıştı. Cimbom, eski stoperini de renklerine katarak kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.Galatasaray'ın transfer etmek istediği Jason Denayer, 35 kez Belçika Milli Takım forması giydi. 1 kez de gol atmayı başardı.