Galatasaray, ligin 31. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybetti.Bu maçta sahasındaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ayrıca bu sezon ilk kez kalesinde 3 gol gördü.Özellikle Muslera, golle sonuçlanan hatalı pası nedeniyle eleştirilerin odağındaydı. Teknik direktör Okan Buruk'un Fernando Muslera ile Nelsson ve Abdülkerim'i daha dikkatli olmaları konusunda uyardığı ifade edildi.Orta saha oyuncularından da defansa yardım etmelerini istedi.