Galatasaray'da Davinson Sanchez seferberliği!

Galatasaray'da sakatlanan Davinson Sanchez için seferberlik var...
Süper Lig'in ilk haftasındaki Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Davinson Sanchez'den kötü haber gelmişti. Sanchez'in yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Tecrübeli futbolcunun tedavisine hemen başlandığı açıklanmıştı. Alınan bilgiye göre Kolombiyalı stoper, iki maçı kesin olarak kaçıracak.
YERİNE NELSSON DÜŞÜNÜLÜYOR
Sanchez, ligin ikinci haftasında cuma günü deplasmanda oynanacak Konyaspor ve 21 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi Play-Off'undaki Young Boys (d) maçlarında kadroda olmayacak. Onun yerine de Victor Nelsson'un ilk 11'de yer alacağı konuşuluyor. Sağlık ekibinin hedefinin ise sıkı bir tedaviyle Kolombiyalı savunmacının, ligin üçüncü haftasında Gaziantep FK ile Rams Park'ta oynanacak mücadeleye yetiştirilmesi olduğu bilgisine ulaşıldı.
Süper Lig'in ilk haftasındaki Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Davinson Sanchez'den kötü haber gelmişti. Sanchez'in yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Tecrübeli futbolcunun tedavisine hemen başlandığı açıklanmıştı. Alınan bilgiye göre Kolombiyalı stoper, iki maçı kesin olarak kaçıracak.
YERİNE NELSSON DÜŞÜNÜLÜYOR
Sanchez, ligin ikinci haftasında cuma günü deplasmanda oynanacak Konyaspor ve 21 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi Play-Off'undaki Young Boys (d) maçlarında kadroda olmayacak. Onun yerine de Victor Nelsson'un ilk 11'de yer alacağı konuşuluyor. Sağlık ekibinin hedefinin ise sıkı bir tedaviyle Kolombiyalı savunmacının, ligin üçüncü haftasında Gaziantep FK ile Rams Park'ta oynanacak mücadeleye yetiştirilmesi olduğu bilgisine ulaşıldı.