Galatasaray'da Davinson Sanchez'in son şansı!

Buruk'un derbi planlarında kritik bir yere sahip olan Davinson Sanchez, sakatlığı nedeniyle dünkü idmanda da yer almadı. Tedavisi süren Kolombiyalı stoper, bugün de takıma katılmazsa Kadıköy'de formayı kaptıracak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Davinson Sanchez'in son şansı!
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23 Aralık 2023 10:27
Son güncelleme 23 Aralık 2023 10:32
Fenerbahçe deplasmanı öncesi durumu en çok merak edilen isimlerin başında hiç şüphesiz Davinson Sanchez geliyor.

Kolombiyalı stoperin durumu, teknik direktör Okan Buruk için kritik öneme sahip. Ancak sakatlığını tam olarak atlatamayan tecrübeli futbolcu, dünkü antrenmanda da takımla birlikte yer alamadı. Özel bir program eşliğinde çalışmalarını sürdüren Sanchez'in derbide forma giyebilmesi için son şansı bugün.

Güney Amerikalı oyuncu bu akşam takımla beraber çalışırsa, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görev yapabilecek. Aksi halde maça tıpkı Karagümrük karşısında olduğu gibi Abdülkerim - Nelsson ikilisi başlayacak.

TAKIM YOLA ÇIKANA KADAR...

Davinson Sanchez son idmanı kaçırsa bile en azından kadroda olma ihtimali mevcut. Maç sabahı yapılacak kontrollerde kendini iyi hissederse, başarılı savunmacının kafileye dahil edilmesi ve defansta yaşanması muhtemel bir probleme karşı kulübede oturtulması seçenekler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Davinson Sanchez, bu sezon Galatasaray forması ile toplam 14 resmi maça çıktı. Kolombiyalı futbolcu, söz konusu müsabakalarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

 
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