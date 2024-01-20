Galatasaray'da Davinson 11'e dönüyor!

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Davinson Sanchez'in Trabzonspor maçında 11'e döneceği iddia edildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Davinson 11'e dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2024 10:43
Galatasaray'da formasına yeniden kavuşan Davinson Sanchez için Okan Buruk'un kararını verdiği belirtildi.

Deneyimli çalıştırıcı Kolombiyalı stoperi 11'de değerlendireceği öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Victor Nelsson'un pozitif performansına rağmen Sanchez'in oyunu geriden kurma özelliği nedeniyle ön planda tutulduğu belirtildi.

Okan Buruk'un pazar akşamı zorlu Trabzonspor deplasmanında Sanchez'e forma vererek, Nelsson'u büyük olasılıkla kulübeye çekeceği ifade edildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery