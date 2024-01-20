Galatasaray'da Davinson 11'e dönüyor!

Galatasaray'da formasına yeniden kavuşan Davinson Sanchez için Okan Buruk'un kararını verdiği belirtildi.
Deneyimli çalıştırıcı Kolombiyalı stoperi 11'de değerlendireceği öğrenildi.
Milliyet'te yer alan habere göre; Victor Nelsson'un pozitif performansına rağmen Sanchez'in oyunu geriden kurma özelliği nedeniyle ön planda tutulduğu belirtildi.
Okan Buruk'un pazar akşamı zorlu Trabzonspor deplasmanında Sanchez'e forma vererek, Nelsson'u büyük olasılıkla kulübeye çekeceği ifade edildi.
Deneyimli çalıştırıcı Kolombiyalı stoperi 11'de değerlendireceği öğrenildi.
Milliyet'te yer alan habere göre; Victor Nelsson'un pozitif performansına rağmen Sanchez'in oyunu geriden kurma özelliği nedeniyle ön planda tutulduğu belirtildi.
Okan Buruk'un pazar akşamı zorlu Trabzonspor deplasmanında Sanchez'e forma vererek, Nelsson'u büyük olasılıkla kulübeye çekeceği ifade edildi.