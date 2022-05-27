Galatasaray'da Columbus Projesi tartışması!

'KİM KAZANIRSA UYGULAMALI'

COLUMBUS PROJESİ NEDİR?

Galatasaray'da birinci gündem seçim, gerçek sıkıntı ise mali kriz. Yeni yönetim koltuğa oturur oturmaz yaklaşık 80 milyon TL'lik nakit ihtiyacı ile yüz yüze kalacak.Kısa vadede transfer ile Bankalar Birliği geri ödemesi, uzun vadede ise Kemerburgaz Tesisleri ve gayrimenkul projeleri yeni yönetimi zorlayacak. İşte bu krize bulunan çözümlerdeniki adayı karşı karşıya getirdi.Eşref Hamamcıoğlu, 2021'de kaybedilen seçimde yanında yer alan ancak şu anda Dursun Özbek'in listesinden rakibi olan Cemal Özgörkey ile projeyi paylaşamadı. Eşref Hamamcıoğlu ve Cemal Özgörkey, 2021'deki seçimde düzenledikleri basın toplantısında 'Colombus Projesi'nin tanıtımını birlikte yapmışlardı. Hamamcıoğlu'nun o dönemdediği proje için Özgörkey deifadelerini kullanmıştı.Hamamcıoğlu,mesajını paylaştı. Buna karşılık gecikmedi. Cemal Özgörkey,ifadelerini kullandı.Bir şirket birleşimi projesi olan 'Columbus Projesi', kulüp bünyesindeki Dijital A.Ş, Pazarlama A.Ş ile Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş'yi tek bir çatı altında birleştirmeye dayanıyor. Kulübün, aracılardan kurtulup ürünleri doğrudan satarak yüksek gelir sağlaması ana fikir. Üç yıl sonunda hedeflenen gelir 2.5 milyar TL yani Galatasaray'ın mevcut borcuna denk.Cemal Özgörkey, projeyi başkan seçildikten sonra Burak Elmas'a sunduklarını anlattı: