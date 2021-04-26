Galatasaray'da çift forvete dönüş!

Son dönemde gösterdiği inişli çıkışlı performansla şampiyonluk için eline geçen fırsatları tepen Galatasaray, Antalya karşısında aldığı galibiyetle yarışta kalmayı başardı. Matematiksel olarak şanlarını devam ettiği süre boyunca pes etmeyeceklerinin altını çizen Teknik Direktör Fatih Terim kalan beş maçlık periyot öncesi takımının oynadığı oyundan memnun. Özellikle Halil Dervişoğlu'nun hücuma verdiği katkının galibiyette önemli rolü olduğunu düşünen deneyimli teknik adam kalan beş final maçı öncesi oyun planında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.



Özel çalışılacak

Terim daha önce Falcao ve Mustafa Muhammed ikilisini çift forvet olarak sahaya sürmüş ancak istediği verimi alamamıştı. Halil'in hem tek forvet olarak hem de Antalya karşısında Mustafa oyuna girdikten sonraki performansından memnun kalan Terim yeni taktik plan için hazırlıklarına başladı. Dervişoğlu'nun defansın arkasına yaptığı yıpratıcı koşular, girdiği ver-kaçlar ve sırtı dönük topu saklama özellikleri sayesinde takımı hücuma teşvik ettiğini bu sayede Mustafa'nın daha çok fırsat yakalayacağını düşünen Terim idmanlarda ikiliyi deneyecek.



Dervişoğlu girişimi

Devre arası Brentford'dan kiralık olarak Galatasaray'a gelen Halil Dervişoğlu, Türkiye macerasına şansız bir başlangıç yapmıştı. Önce bir sakatlık yaşayan 21 yaşındaki golcü daha sonrada Covid-19 teşhisi konduğu için uzun bir süre takımdan ayrı kalmıştı. Ancak buna rağmen oyuncusunun potansiyeline inan Fatih Terim geçtiğimiz ay Halil'in bonservisinin alınması konusunda yönetime mesaj göndermişti. Ki bu bağlamda görüşmeler sürüyor.



Aslan, Halil'in ilk on birde çıktığı Göztepe maçında rakip kaleye 14, Antalya karşısında ise tam 22 şut gönderdi. Trabzon karışında ise Halil'in kulübede olduğu ilk devrede sadece 2 şut denemesi vardı.



