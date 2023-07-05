Galatasaray'da, Cicaldau yolcu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Alexandru Cicaldau kulüpten ayrılacak.
Bonservisine 6.5 milyon euro ödenen Rumen oyuncunun en az zararla satılması bekleniyor.
İZİN VERİLDİ
Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 25 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezonu Suudi ekibi Al-Ittihad Kalba'da kiralık olarak geçirmişti.
Galatasaray'a dönen Cicaldau sezon öncesi antrenmanlarını sarı kırmızılılarda yapıyor. Ancak Okan Buruk'un ilk kamp dönemi sonrası Cicaldau'nun satışına izin vereceği öğrenildi.
İTALYA'DAN TALİP VAR
İtalyan basının haberine göre Sampdoria, Cicaldau'yu istiyor. Galatasaray, İtalyan kulübünden en az 4 milyon euro'luk bir teklif bekliyor.
İtalya'ya gitmeye sıcak bakan Cicaldau da kulüplerin anlaşması halinde imzayı atacak.
28 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçen sezon kiralık olarak Al-Ittihad forması giyen ve 28 resmi maça çıkan Alexandru Cicaldau bu karşılaşmalarda 4 gol, 7 asistlik katkı sağladı.
Bonservisine 6.5 milyon euro ödenen Rumen oyuncunun en az zararla satılması bekleniyor.
İZİN VERİLDİ
Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 25 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezonu Suudi ekibi Al-Ittihad Kalba'da kiralık olarak geçirmişti.
Galatasaray'a dönen Cicaldau sezon öncesi antrenmanlarını sarı kırmızılılarda yapıyor. Ancak Okan Buruk'un ilk kamp dönemi sonrası Cicaldau'nun satışına izin vereceği öğrenildi.
İTALYA'DAN TALİP VAR
İtalyan basının haberine göre Sampdoria, Cicaldau'yu istiyor. Galatasaray, İtalyan kulübünden en az 4 milyon euro'luk bir teklif bekliyor.
İtalya'ya gitmeye sıcak bakan Cicaldau da kulüplerin anlaşması halinde imzayı atacak.
28 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçen sezon kiralık olarak Al-Ittihad forması giyen ve 28 resmi maça çıkan Alexandru Cicaldau bu karşılaşmalarda 4 gol, 7 asistlik katkı sağladı.